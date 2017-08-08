Омелян объяснил, почему приход Ryanair в Украину в этом году может не состояться

Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, что приход ирландского лоукостера Ryanair в Украину в этом году может не состояться. Об этом министр сообщил в интервью "Обозревателю".

По его словам, у Ryanair есть еще достаточно предложений по Европе и много направлений.

"Если переговоры будут сознательно затянуты, и они распределят самолеты на этот год, то мы будем говорить о том, что Ryanair зайдет в следующем году", - заявил Омелян.

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"Но они точно войдут", - отметил министр. Он также подчеркнул, что переговоры с Ryanair должны быть восстановлены и продолжены.

"Есть четкое поручение премьер-министра, поддержка президента Украины. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время они будут продолжены, потому что дальше тянуть кота за хвост никуда", - сообщил Омелян.

Как сообщал УНИАН, 10 июля ирландская авиакомпания Ryanair заявила об уходе из Украины из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта "Борисполь" ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины, в связи с чем будут отмены четыре новые маршрута из Киева и семь - из Львова.

Руководитель аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что пока не подписывал договор о сотрудничестве с Ryanair и считает целесообразным обслуживать лоукост-авиакомпании в международном аэропорту "Антонов", расположенном вблизи Гостомеля, а не на территории аэропорта "Борисполь". По словам Рябикина, в случае подписания контракта с Ryanair "Борисполь" ежегодно будет недополучать 2 миллиарда гривень. Он назвал договор с Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.