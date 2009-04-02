Госавиаадминистрация планирует разработать схему скидок

Госавиаадминистрация в течение месяца планирует разработать программу предоставления скидок в аэропортах для авиакомпаний с учетом объемов перевозок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра транспорта и связи – глава Госавиаадминистрации Александр ДАВЫДОВ.

По его словам, на сегодня система сборов в аэропортах представляет собой схему, по которой Министерство транспорта и связи устанавливает три параметра: сбор за взлет/посадку, пассажирский сбор и сбор на авиабезопасность.

«Этот тариф регулируется и определяется приказом министерства. Но нет стимула роста для авиакомпаний, то есть одна компания летает три раза в неделю, а вторая выполняет 20 рейсов в сутки. Есть разница, поэтому должна быть дифференциация», – отметил А.ДАВЫДОВ.

По его словам, на сегодняшний день главный аэропорт – «Борисполь» вообще не предоставляет скидок, руководители других аэропортов имеют возможность предоставлять скидку до 30%. «Но они никогда этим не пользуются, потому что всегда к нам приходят и говорят: «Почему ты нам дал такую скидку, на каком основании?» – приходит финансовая инспекция и т.д.», – отметил А.ДАВЫДОВ.

В связи с этим, подчеркнул замминистра, необходимы четкие правила, в которых бы учитывалось, что «авиакомпания, которая осуществляет много перевозок, в зависимости от количества и объемов может иметь определенную скидку в аэропорту». Причем эти скидки должны быть зафиксированы на уровне министерства.

По словам главы Госавиаадминистрации, кроме скидок за объемы перевозки пассажиров, авиакомпаниям также следует предоставлять скидки за выполнение рейсов на новых самолетах украинского производства. «И мы это будем делать. Программа разрабатывается, надеюсь, через месяц она будет на сайте для обсуждения. А потом по согласованию с Минэкономики и Минюстом мы это утвердим», – сообщил А.ДАВЫДОВ.