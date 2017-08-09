"Укрзализныця" отреагировала на скандал с неработающим кондиционером в поезде вице-премьера Климпуш-Цинцадзе

ПАО «Укрзализныця» попросила прощения у пассажиров за ненадлежащие условия путешествия и пообещала позаботиться о том, чтобы подобные случаи не повторялись. Об этом сказано в сообщении пресс-службы компании.

"Относительно поста вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе о путешествии в вагоне № 12 поезда № 297 Херсон – Киев 6-7 августа "Укрзализныця" уже провела оперативное расследование предоставленных фактов", - сказано в заявлении.

Дело в том, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что в вагоне не работала система кондиционирования воздуха. В своем посте Климпуш-Цинцадзе также рассказала, что проводник поезда из-за жары потерял сознание.

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"В вагоне № 12 поезда № 297 кондиционер не работал из-за неудовлетворительной работы ПАО «Днепровагонремстрой», с которым "Укрзализныця" по результатам тендера заключила соглашение на выполнение сервисных услуг по ремонту и подготовке к эксплуатации систем кондиционирования воздуха. Работники ПАО «Днепровагонремстрой» отремонтировали систему кондиционирования воздуха в этом вагоне 01-03.08.2017. К сожалению, система кондиционирования вышла из строя уже во время первого рейса: произошла утечка хладагента из системы кондиционирования воздуха. Сейчас этот вагон исключен из состава поезда, оформляются соответствующие претензии к ПАО «Днепровагонремстрой». ПАО «Укрзализныця» совместно с филиалом «Пассажирская компания» начинает работу с прекращения действия заключенного соглашения с ПАО «Днепровагонремстрой» как с исполнителем, который не смог предоставить качественные услуги", - пояснили в ведомстве.

В сообщении также сказано, о том, что проводник, который обслуживал вагон, по заключению медиков, потерял сознание из-за пищевого отравления. Сейчас он лечится в житомирской больнице.

"После оперативного рассмотрения принято решение об увольнении с занимаемых должностей начальника, заместителя начальника и главного инженера пассажирского вагонного депо Киев-Пассажирский", - сообщила пресс-служба.