Гройсман заявил, что Балчун подал в отставку

Кабинет министров Украины сегодня примет заявление об отставке главы «Укрзализныци» Войцеха Балчуна в связи с личными обстоятельствами, а временно исполняющим обязанности главы государственной компании будет назначен первый заместитель министра инфраструктуры и глава наблюдательного совета «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

«Сегодня мы рассмотрим заявление Войцеха Балчуна об отставке. Он принял это решение абсолютно самостоятельно, я его решение уважаю. Хочу отметить, что за этот год, кто бы что сегодня ни говорил, произошли в том числе и позитивные изменения. Я хочу поблагодарить его за работу, сказать о том, что я понимаю - он работал в сложных условиях… Сегодня мы рассмотрим назначение временно исполняющим обязанности нового руководителя «Укрзализныци» Евгений Кравцова. Я подчеркиваю - временно. Мы должны объявить новый конкурс на поиск лучшего кандидата», - сказал Гройсман.

При этом премьер министр выразил надежду на то, что Балчун займет позицию советника главы правления «Укрзализныци» в связи с наличием международных проектов, которые он начал реализовывать, а также подчеркнул, что решение польского топ-менеджера связано с личными обстоятельствами.

«Хочу подчеркнуть, что подача этого заявления связана с личным обстоятельством господина Балчуна», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассчитывал, что Кабинет министров Украины на своем заседании 7 июня не продлит контракт с главой «Укрзализныци» Войцехом Балчуном.

Бальчун был назначен на должность главы «Укрзализныци» по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета министров 20 апреля 2016 года. Ранее Балчун был главой правления польской железнодорожной компании PKP Cargo.

С конца 2016 года Омелян неоднократно обвинял Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании. В ходе заседания правительства 25 января между Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом состоялась дискуссия по поводу проблемных вопросов в реформировании «Укрзализныци» и деятельности ее руководителя Балчуна.

Гройсман заявил, что Кабинет министров принял решение о подчинении «Укрзализныци» непосредственно правительству, чтобы не допустить превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов. При этом Омелян настаивал на пересмотре решения правительства о выводе «Укрзализныци» из подчинения Мининфрастуктуры и передаче в управление Министерству экономического развития и торговли. Также он заявил о намерении обжаловать это решение в суде.

В свою очередь, Гройсман предложил провести «авторитетный» аудит деятельности Балчуна на должности главы «Укрзализныци», по итогам которого принять соответствующие кадровые решения.