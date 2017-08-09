4G все ближе: Кабмин утвердил условия проведения тендера на продажу частот

Кабинет министров Украины утвердил условия проведения в IV квартале 2017 года - I квартале 2018 года тендера на продажу частот в диапазоне 1800 МГц с приоритетным правом выкупа для действующих операторов и стартовой стоимостью лотов 3,975 млрд грн.

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Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

«Есть предложение поддержать решение, обеспечить абсолютно открытый публичный аукцион, и самое главное - возможность развития связи следующего поколения», - отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По словам главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Александра Животовского, присутствовавшего на заседании правительства, диапазон 1800 МГц является особенно важным, поскольку на сегодняшний день именно на его базе функционирует мобильная связь.

«Крайне важно, чтобы в процессе внедрения 4G услуги связи функционировали бесперебойно», - подчеркнул Животовский.

При этом глава НКРСИ отметил, что продажа частот в диапазоне 1800 МГц может произойти уже до конца 2017 года, а связь четвертого поколения 4G будет запущена уже в конце следующего года.

Также он сообщил, что тендер на продажу частот в диапазоне 2600 МГц будет объявлен до конца этого года, но непосредственно состоится в первом квартале 2018 года.

Как сообщал УНИАН, в середине июля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), направила на рассмотрение правительства проект постановления о размерах платы за выдачу 4G-лицензий в диапазоне 1800 МГц.

Кабинет министров в начале июля утвердил условия конкурса по продаже частот в диапазонах 2600 МГц и 1800 МГц для внедрения связи четвертого поколения 4G с начальной стоимостью 6,3 млрд грн.