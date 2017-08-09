"Критика была для меня мотивацией: Балчун подвел итоги своей работы в "Укрзализныце"

Глава акционерной компании «Укрзализныця» Войцех Балчун, комментируя собственное заявление об отставке, подытожил результаты своей работы, заявив, что финансовое состояние предприятия улучшилось за этот год.

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Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"За 6 месяцев 2017 года по международным стандартам финансовой отчетности чистая прибыль составила 122,5 млн грн, что на 3,9 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2016 года", - сообщил Балчун.

По его словам, удалось достичь заметных успехов в улучшении кредитной политики «Укрзализныци».

«За период с июня 2016 году по июль 2017 года погашено финансовых обязательств на сумму 8,7 млрд грн, при этом кредитный портфель уменьшился на 15%, или 6,6 млрд грн, и на 01.08.2017 составил 37,3 млрд грн ", - написал он.

Балчун отметил, что в 2016 году было уплачено 15,2 млрд грн налогов и обязательных платежей в бюджет и государственные целевые фонды. За 6 месяцев 2017 года уже уплачено более 8 млрд грн, что на 1,1 млрд грн больше, чем за 6 месяцев 2016 года.

Глава «Укрзализныци» заявил, что положение дел компании было намного сложнее, чем можно было представить.

"Мы стабилизировали компанию, улучшили все экономические показатели, подготовили пятилетнюю стратегию, восстановили репутацию компании на международной арене, вернулись на путь инвестиций, запустили новые пассажирские сообщения", - сказал Балчун.

"Ежедневная критика также была для меня дополнительной мотивацией. В то же время, я всегда понимал, насколько стратегическим предприятием является УЗ и какие ограничения это налагает на мою деятельность по той прозаической причине, что я иностранец", - добавил глава «Укрзализныци».

Балчун поблагодарил за поддержку свою семью и украинцев, которые его поддерживали.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства сообщил, что глава «Укрзализныци» Войцех Балчун подал в отставку в связи с личными обстоятельствами, временно исполняющим обязанности главы государственной компании будет назначен первый заместитель министра инфраструктуры и глава наблюдательного совета «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

Балчун был назначен на должность главы «Укрзализныци» по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета министров 20 апреля 2016 года.