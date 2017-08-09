Кабмин уволил поляка Балчуна, вместо него временным главой "Укрзализныци" будет зам Омеляна

Кабинет министров Украины уволил главу государственной компании «Укрзализныця» Войцеха Балчуна и первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова, назначив последнего временно исполняющим обязанности главы «Укрзализныци».

Читайте также"Критика была для меня мотивацией: Балчун подвел итоги своей работы в "Укрзализныце"

Об этом сообщил журналистам министр инфраструктуры Владимир Омелян после заседания правительства в среду.

«Кабинет министров удовлетворил заявление Балчуна об отставке, а также уволил моего первого заместителя Кравцова и возложил на него обязанности временно исполняющего обязанности главы «Укрзализныци», - сказал Омелян.

При этом министр отметил, что считает необходимым увольнение всего руководящего состава «Укрзализныци», и подчеркнул, что ожидает уголовных дел по фактам деятельности руководства компании.

«Следует ожидать новых дел. Вы знаете - были обращения Генпрокуратуры, НАБУ, Нацполиции за те правонарушения, которые были в работе «Укрзализници» в последнее время», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства сообщил, что глава «Укрзализныци» Войцех Балчун подал в отставку в связи с личными обстоятельствами, временно исполняющим обязанности главы государственной компании будет назначен первый заместитель министра инфраструктуры и глава наблюдательного совета «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

Балчун был назначен на должность главы «Укрзализныци» по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета министров 20 апреля 2016 года.

Ранее он был главой правления польской железнодорожной компании PKP Cargo.

С конца 2016 года Омелян неоднократно обвинял Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании. В ходе заседания правительства 25 января между Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом состоялась дискуссия по поводу проблемных вопросов в реформировании «Укрзализныци» и деятельности ее руководителя Балчуна.

Гройсман заявил, что Кабинет министров принял решение о подчинении «Укрзализныци» непосредственно правительству, чтобы не допустить превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов. При этом Омелян настаивал на пересмотре решения правительства о выводе «Укрзализныци» из подчинения Мининфрастуктуры и передаче в управление Министерству экономического развития и торговли. Также он заявил о намерении обжаловать это решение в суде.

В свою очередь, Гройсман предложил провести «авторитетный» аудит деятельности Балчуна на должности главы «Укрзализныци», по итогам которого принять соответствующие кадровые решения.