Продажи автомобилей в Германии выросли

Рост продаж автомобилей в ФРГ, вызванный введением государственной дотации автолюбителям, продолжается, сообщает Немецкая волна.

В марте было продано на 40 процентов автомобилей больше, чем в феврале. Показатели экспорта остаются низкими.

Благодаря экологической премии за утилизацию старых автомобилей при покупке новых, выплачиваемой немецким правительством, в Германии продолжают расти автомобильные продажи. Немецкий союз автомобильной промышленности (VDA) 2 апреля обнародовал данные, согласно которым в марте по стране было продано 401 тысяча новых автомобилей. Это на 40 процентов больше, чем в феврале.

Новый автомобильный бум

Тем самым продажи автомобилей достигли уровня 1992 года, сообщает информационное агентство AP. Тогда наблюдался автомобильный бум, связанный с объединением Германии.

По данным первого квартала текущего года, рост продаж в автомобильной отрасли внутри Германии составил 18 процентов. Количество заказов, поступающих автоконцернам со стороны дилеров, выросло за первые три месяца 2009 года на 43 процента, а только за март - на 75 процентов. В связи с высокими показателями эксперты VDA подняли свой прогноз, касающийся уровня продаж автомобилей за весь 2009 год до 3,09 миллиона автомобилей.

Фавориты - иностранные марки

От введения "автомобильных премий" немецким правительством значительно большую выгоду извлекают иностранные концерны, сообщает информационное агентство dpa. Большинство автолюбителей, воспользовавшихся предлагаемой правительством возможностью, делают свой выбор в пользу маленьких и недорогих автомобилей.

Среди фаворитов - прежде всего азиатские марки Kia, Hyundai и Suzuki. Из отечественных автомобилей наибольшей популярностью пользуются различные модели Volkswagen и Opel.

Бум вызван опасениями

Быстрый рост продаж специалисты объясняют подозрениями населения, что средства, выделенные на премии, скоро будут исчерпаны. "Наплыв покупателей в марте, скорее всего, связан в опасениями потребителей, что премии быстро закончатся. Если выплату премий продлят до конца года, то в следующие месяцы можно ожидать некоторой разрядки", - считает президент VDA Маттиас Виссман (Matthias Wissmann).

Опасения потребителей возникли не на пустом месте. В немецких СМИ то и дело появляется информация о сокращении "автомобильных премий". По данным информационного агентства AFP, уже с июня возможно уменьшение размера премии примерно в два раза. Принятие решений по этому вопросу ожидается уже в ближайшее время, сообщает AFP.

Уровень экспорта остается низким

Автомобильный бум внутри страны сгладил снижение объемов экспорта немецких автоконцернов. Положительные тенденции в Германии не должны вводить в заблуждение по вопросу о ситуации на мировом рынке, предупреждают представители отрасли. "Высшая цель немецкой автоиндустрии - это стабилизация глобальных рынков сбыта", - подчеркнул Маттиас Виссман.