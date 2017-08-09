Во Львове готовы снова запустить ночные трамваи, если этого захотят львовяне

Несмотря на первый неудачный эксперимент с запуск ночного трамвая, во Львове готовы рискнуть еще раз и восстановить ночной трамвайный маршрут.

Читайте такжеВо Львове взяли курс на борьбу с неправильно припаркованными авто: планируют блокировать колесаКак рассказал в комментарии корреспонденту 032.ua представитель “Львовэлектротранса” Иван Бондарь, в этом году на рождественские праздники во Львове на одном из маршрутов курсировал ночной трамвай, впрочем, львовяне и гости города не слишком активно пользовались услугами ночного электротранспорта. Поэтому в “Львовэлектротрансе” решили его закрыть.

“Пассажиропоток тогда был практический нулевой. Возможно, это было связано с праздниками. Мы готовы вернуться к этой идее, но если в этом будет заинтересована община города. Сейчас все разговоры происходят только в социальных сетях, никакого официального обращения от горожан мы не получали. Если же такие обращения будут,мы готовы вернуть ночные трамваї”, - сказал Бондарь.

Напомним, 1 июля 2015 года во Львове курсируют ночные маршрутки. Сначала они работали в экспериментальном режиме, а потом стали ездить на постоянной основе.