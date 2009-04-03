В Украине из-за кризиса сократится выездной туризм

В Украине в связи с кризисом прогнозируется сокращение объема выездного туризма.

Как пишет газета «Дело» (№ 53 от 3 апреля 2009 года), в частности, клиенты отечественных туристических компаний по состоянию на 1 апреля заказали в два раза меньше туров на предстоящие майские праздники по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Издание утверждает, что украинские туроператоры, чтобы перестраховаться от дополнительных убытков, в этом сезоне уменьшили на 40% количество забронированных мест в отелях и пропорционально сократили количество чартерных рейсов. Наиболее сильно пострадали самые дешевые и массовые направления - Турция и Египет.

В то же время, как отмечают представители туристической отрасли, стоимость туров снизилась в долларовом эквиваленте в среднем на 15-20%. На снижение своих расценок пошли как авиакомпании, так и гостиницы.

«Недозагруженность турецких и египетских отелей заставляет их оптимизировать свои расходы. Отели уменьшают количество персонала либо немного уменьшают разнообразие меню в ресторанах. Как результат снижается себестоимость продукта», - цитирует газета коммерческого директора одной из туристических компаний Аркадия МАСЛОВА. По его словам, за счет снижения стоимости проживания и перелета средняя цена недельного отдыха по компании снизилась с 1100 до 780 долларов.

Между тем, стоимость проживания на майские праздники традиционно будет в среднем на 15-20% дороже, чем отдых до и после них. К примеру, если до праздников недельный тур в Египет с проживанием в четырехзвездочном отеле стоит 700 долларов на человека, то на майские праздники он обойдется уже в 860 долларов.