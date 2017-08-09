Луцкий завод поставит Кременчугу 40 троллейбусов

Луцкий автосборочный завод №1, являющийся дочерним предприятием автомобильной компании "Богдан Моторс" (ранее ОАО "Луцкий автомобильный завод") поставит 40 низкопольных троллейбусов для коммунального предприятия "Кременчугское троллейбусное управление" (Полтавская область). Об этом УНИАН сообщили в мэрии Кременчуга.

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По их данным, троллейбусы будут закуплены за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Согласно условиям тендера, завод должен поставить в Кременчуг 35 единиц 12-метровых и пять 18-метровых троллейбусов.

"Днями будет заключен соответствующий контракт. Тендер они выиграли у белорусов", - сказал УНИАН представитель мэрии.

Ранее мэр Кременчуга Виталий Малецкий заявлял, что ЕБРР предоставит кредит коммунальному предприятию "Кременчугское троллейбусное управление" на закупку 50 новых низкопольных троллейбусов, запасных частей к ним и ремонтно-диагностического оборудования.

Вскоре будет объявлен еще один тендер на закупку 10 троллейбусов с возможностью автономного хода.

В настоящее время троллейбусный парк Кременчуга состоит из 64 машин, в том числе - 13 низкопольных троллейбусов "ЛАЗ-Е183" 2007 и 2012 годов выпуска, два троллейбуса "Богдан-Т601" средней вместимости 2008 года выпуска, один "Богдан-Т701" 2016 года выпуска, а также три сочлененных троллейбуса "ЛАЗ-Е301" 2012 года выпуска.