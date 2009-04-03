Менее 17% мобильников были ввезены в 2008 г. законно

В прошлом году только 16,5% поставленных на рынок Украины мобильных телефонов были ввезены в страну законно. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Украинского государственного центра радиочастот» (УГЦР).

«В 2008 году объем рынка мобильных телефонов составил 7,9 млн. штук, а законно было ввезено 1,3 млн. телефонов или 16,5 % (телефоны на которые были выданы разрешения УГЦР – УНИАН). При этом почти половина была законно ввезена в течение мая – июля 2008 года», - отмечается в сообщении.

И хотя доля законно ввезенных телефонов осталась на достаточно низком уровне, в 2008 году наблюдался рост легально ввезенных телефонов. Так, по данным УГЦР, по разным оценкам аналитиков рынка, в 2007 году в Украине было продано от 8,55 до 10,49 млн. мобильных телефонов. В 2007 году УДЦР предоставлено разрешений на ввоз 738 тыс. мобильных телефонов.

«Таким образом, на территорию Украины в 2007 году незаконно было ввезено от 91,6- 93,2% терминалов», - говорится в сообщении.

В УГЦР считают, что положительная динамика легального ввоза в 2008 году была связана с внедрением процедуры маркировки ввозимых телефонов, которая была определена решением Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) №802 "Об утверждении Положения о предоставлении разрешений на ввоз из-за границы в Украину радиоэлектронных средств и излучающих устройств", которое вступило в силу с 23 июля 2007 года (в августе Минюст аннулировал горегистрацию этого решения).

Как отмечает пресс-служба УГЦР, по прогнозам аналитиков холдинга Unitrade Group, на рынке Украины в 2009 году будет реализовано около 4 млн. мобильных телефонов, что в среднем составляет 1 млн. штук за квартал. В то же время, по данным пресс-службы УГЦР, сегодня «разрешений же, невзирая на все мероприятия правительства по борьбе с контрабандой, предоставлено на 210 тыс. штук» или на 21% от прогнозируемых ежеквартальных продаж.

Справка УНИАН. С 28 марта т.г. вступили в силу решения НКРС, касающиеся ввоза и реализации радиоэлектронных средств (РЭС) и излучающих устройств (ИП), которые, по мнению УГЦР и НКРС, позволят легализовать ввоз мобильных телефонов и их реализацию.

В новых документах, вместо дополнительного маркирования мобильных телефонов, будет производиться регистрация ввезенных индивидуальных кодов (серийных номеров) телефонов IMEI ввезенных в Украину, в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных будет вести Государственное предприятие „Украинский государственный центр радиочастот”. Доступ к этой базе будут иметь представители Государственной инспекции связи и операторы мобильной связи, а также в установленном законодательством порядке контролирующие и правоохранительные органы, официальные представители производителей, импортеры, внесенные в реестр импортеров.

Операторы мобильной связи Украины до 30 сентября 2009 года должны предоставить УГЦР коды ІМЕІ терминалов, которые обслуживаются ими по состоянию на 01.09.2009 г. для их внесения в обобщенную базу данных кодов ІМЕІ.

В соответствии с решениями НКРС, не разрешается реализация мобильных телефонов, которые авторизованно поставляются в Украину, без наличия защитного знака (наносится в телефоне производителем) и регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных. В каждом пункте реализации должна быть обеспечена возможность проверки при покупателе наличия в обобщенной базе данных кода ІМЕІ телефона/терминала, который приобретается. Для этого пункт продажи должен быть оборудован компьютерной техникой и доступом в Интернет.