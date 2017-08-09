Евросоюз может отменить плату за роуминг для Украины через три года

Плата за роуминг для украинцев в Европейском Союзе с учетом необходимости выполнения всех необходимых процедур может быть отменена через три года, заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Александр Животовский на брифинге в Киеве.

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"Думаю, через три года плата за роуминг может быть отменена. Это нормальный срок", - сказал Животовский.

По словам главы НКРСИ, на данный момент осуществляется анализ тарифов для согласования процедуры отмены платы за роуминг для украинцев.

Как сообщал УНИАН, 12 июня президент Украины Петр Порошенко заявил о начале переговоров с руководством и лидерами стран-членов ЕС об отмене платы за роуминг для украинцев, путешествующих по Европе.