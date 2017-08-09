Омелян настаивает на смене руководства "Укрзализныци"

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян положительно оценил решение правительства об увольнении председателя правления ПАО "Укрзализныця" Войцеха Балчуна и настаивает на смене руководящего состава "Укрзализныци", сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

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"Увольнение Балчуна - правильный шаг, хотя именно увольнение должно было состояться, позднее всего, в июне этого года по итогам соответствующего отчета в правительстве. Но самого отчета так и не последовало, к сожалению. Хотел бы подчеркнуть, что вопрос смены высшего руководства "Укрзализныци" поднимался мной в течение последних 10 месяцев, и наконец это произошло. Теперь ключевое - полная замена всего руководящего состава "Укрзализныци" на профессиональный и действительно независимый ", - цитирует пресс-служба слова министра.

Также Омелян добавил, что приветствует работу правоохранительных органов по расследованию итогов деятельности руководства "Укрзализныци".

"Сейчас Генеральной прокуратурой и другими правоохранительными органами расследуется около 90 уголовных производств по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением. Кроме того, Балчун фактически самоустранился от выполнения обязанностей задолго до своего освобождения ", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабинет министров Украины уволил главу государственной компании "Укрзализныця" Войцеха Балчуна и первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова, назначив последнего временно исполняющим обязанности главы "Укрзализныци".

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассчитывал, что Кабинет министров еще 7 июня на своем заседании не продлит контракт с главой "Укрзализныци" Войцехом Балчуном.

Балчун был назначен на должность главы "Укрзализныци" по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета министров 20 апреля 2016 года. Ранее он был главой правления польской железнодорожной компании PKP Cargo.

С конца 2016 года Омелян неоднократно обвинял Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании. В ходе заседания правительства 25 января между Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом состоялась дискуссия по поводу проблемных вопросов в реформировании "Укрзализныци" и деятельности ее руководителя Балчуна.