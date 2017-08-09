Новый глава "Укрзализныци" рассказал, будет ли повышение стоимости билетов

В «Укрзализныце» не планируют повышение цен на билеты до конца года. Об этом рассказал в. и. о. главы «Укрзализныци» Евгений Кравцров, пишет «Правительственный портал».

"Что касается пассажирских перевозок, до конца года повышений не планируется", - сказал Кравцов.

Читайте также"Критика была для меня мотивацией: Балчун подвел итоги своей работы в "Укрзализныце"

Он также отметил, что в ближайшие дни планирует провести откровенную дискуссию с украинским бизнесом об индексации тарифов на грузовые перевозки до конца текущего года.

Как сообщал УНИАН ранее, Кабинет министров Украины уволил главу государственной компании «Укрзализныця» Войцеха Балчуна и первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова, назначив последнего временно исполняющим обязанности главы «Укрзализныци».

Об этом сообщил журналистам министр инфраструктуры Владимир Омелян после заседания правительства в среду.

«Кабинет министров удовлетворил заявление Балчуна об отставке, а также уволил первого заместителя Кравцова и назначил его временно исполняющим обязанности главы «Укрзализныци», - сказал Омелян. При этом министр отметил, что считает необходимым увольнение всего руководящего состава «Укрзализныци» и подчеркнул, что ожидает уголовных дел по фактам деятельности руководства компании.