ТИС открыл уникальный перегрузочный комплекс в порту "Южный"

Сегодня на территории контейнерного терминала ТИС в порту "Южный" открыт новый высокотехнологический перегрузочный комплекс для голубой арматуры – совместный проект компаний ТИС и "АрселорМиттал Кривой Рог".

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"Это не просто комплекс, который в состоянии переваливать 550 тысяч тонн голубой арматуры производства "АрселорМиталл". Это строительство экономики страны, это то, что делает нас сильными. Это не только рабочие места, которые будут созданы после запуска этого терминала, это то, что дает новое развитие для металлургической отрасли, тысяч смежных рабочих мест", - заявил глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

По словам главы ОГА, новый комплекс позволит увеличить мощности по перевалке контейнеров, уменьшить стоимость доставки контейнеров в другие регионы Украины и разгрузить дороги за счет железнодорожных перевозок.

"Спасибо нашим инженерам, которые сделали это явью за 5 месяцев. За этим стоит огромный пласт работы", - поблагодарил строителей за оперативное и качественное выполнение работы соучредитель компании ТИС Егор Гребенников.



"Важно не только производственное качество, но и качество логистики. Важно не только доставлять продукцию, но качественно сохранять. Этот технологический склад позволяет этого достичь. Спасибо партнерам из ТИС за оперативное решение этого вопроса. Вместе мы достигнем результатов", - отметила заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту "Арселор Миттал Кривой Рог" Анастасия Татарульева.Общая стоимость проекта превышает 4,5 миллиона долларов. Это самый большой склад такого уровня технологичности в Украине – площадь составляет около 7 тысяч квадратных метров. Он оснащен четырьмя мощными мостовыми кранами украинского производства. Емкость единовременного хранения на складе – более 40 тысяч тонн. Комплекс полностью водонепроницаем, поскольку арматура чувствительна к влаге и осадкам.

По ее словам, новый высокотехнологичный склад позволит увеличить объемы экспортируемой продукции.

Глава Одесской таможни Александр Власов отметил еще одну особенность нового комплекса - он единственный в Украине соответствует последним требованиям таможенной инфраструктуры.

"Склад позволит уменьшить таможенное оформление грузов как в экспортном, так и импортном режимах. В дальнейшем терминал будет использоваться для импортных грузов, которые будут распространяться по стране железнодорожным транспортом. Это дает возможность развития не только самому ТИС, но и всему Южному региону", - подчеркнул Александр Власов.

ТИС является крупнейшим стивидорным оператором Украины. 20% всех грузов, проходящих через Украину морем, обрабатываются на терминалах ТИС. По итогам первого полугодия 2017 года грузооборот ТИС превысил 13,5 миллиона тонн грузов.