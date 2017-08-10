В Минюсте скептически отнеслись к идее обязательной регистрации абонентов мобильной связи
По мнению министра юстиции Украины Павла Петренко, сначала нужно провести широкий общественный диалог относительно этой инициативы.
Министр юстиции Украины Павел Петренко считает, что инициатива Госспецсвязи заставить телеком-компании собирать персональные данные всех пользователей не найдет поддержки в Верховной Раде. По его мнению, эта инициатива не актуальна и ее нужно объяснять обществу. Об этом министр заявил в эфире Еспресо.TV.
"Любая инициатива, которую предлагаешь, и касается широкого круга людей, требует объяснения – почему это нужно, какие цели преследуются государством или тем или иным государственным органом, и какой будет результат для общественной и национальной безопасности", - сказал Петренко.
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По мнению министра, нужно провести широкий общественный диалог относительно этой инициативы, и если ее инициаторы не найдут аргументов в свою пользу, то нет необходимости в том, чтобы "будоражить общество".
"Точек возмущения общества и так хватает... Такая инициатива несвоевременна, потому что обществу надо объяснять", - сказал Петренко.
Напомним, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины разработала законопроект об обязательной регистрации абонентов мобильной связи. Согласно документу, ведомство собирается обязать телеком-компании собирать персональные данные всех без исключения пользователей.
Помимо этого, Госспецсвязи предлагает возродить практику ведения базы уникальных идентификаторов IMEI-кодов.
Как пишет в пояснительной записке к законопроекту Госспецсвязи, отсутствие системы регистрации абонентов и уникальных кодов мобильных устройств усложняет проведение мероприятий по нацбезопасности "в условиях кибернетических угроз".