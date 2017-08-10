В Киеве с сегодняшнего дня запрещено платить наличными за парковку

С сегодняшнего дня в Киеве водители могут платить за стоянку автомобилей через паркомат, с помощью смс, мобильного приложения или приобрести в пунктах реализации специальный талон.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом во время инспекции парковок сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

«Это начальный этап сложных реформ системы парковки в Киеве. Своей инициативой Виталий Кличко исключает обращение теневой наличности в этой сфере! Можно смело говорить, что заявление городского головы - конец теневых сделок в парковке. Итак, если кто-то с сегодняшнего дня потребует с вас наличные за парковку, можете смело звонить в полицию», - пояснил Симонов.

Он подчеркнул, что парковка в выходные дни бесплатная! Эта информация указана на информационных табличках, которые есть на каждой площадке в Киеве.

«Такая практика является нормальной для большинства европейских городов. В Украине такая норма закреплена законодательно, но, к сожалению, пользуясь неосведомленностью населения парковщики требовали плату за парковку даже в выходные», - сказал чиновник.

Кроме того, Симонов сообщил о новых требованиях к оборудованию парковок.

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«Разработаны новые требования к обустройству парковочных площадок. В планах предприятия «Киевтранспарксервис» до конца года оборудовать все «дневные» площадки по новым стандартам», - подчеркнул он.

По словам чиновника, до конца года должна быть разработана единая система администрирования всех существующих систем оплаты парковки таким образом, чтобы инспектора имели в режиме реального времени информацию об уплате парковки по номеру авто независимо от выбранного водителем способа оплаты.

Симонов также добавил, что на данном этапе инспектора новой службы будут только информировать и предупреждать водителей о необходимости оплаты пользования услугой парковки. Полномочия штрафовать или в случае необходимости эвакуировать автомобиль инспектора будут только после принятия Верховной Радой закона об упорядочении парковки.

Как сообщал УНИАН ранее, мэр Киева Виталий Кличко заявлял: «Если кто-то после 10 августа будет требовать с вас наличные за парковку, можете смело звонить в полицию. Очень надеемся на ответственность водителей. А этот большой теневой оборот наличности должен перестать существовать».