Киевляне заблокировали движение транспорта на Позняках: протестуют против строительства АЗС (фото)

Киевляне заблокировали движение транспорта на ул. Ревуцкого на Позняках, протестуют против строительства автозаправки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, из-за протеста местных жителей временно изменили маршрут автобусы № 17 и № 18.

«Вчера, 9 августа, с 19:40 и до конца движения было заблокировано движение автобусов маршрутов № 17 и № 18 на перекрестке ул. Ревуцкого, ул. Ахматовой и ул. Тростянецкой из-за проведения протестов местных жителей против строительства автозаправочной станции. Движение автобусов № 17 и № 18 организовано по улицам: Ахматовой - Драгоманова - Здолбуновская - Ревуцкого - Харьковское шоссе - Тростянецкая - Ревуцкого", - сообщили в пресс-службе.

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В КГГА также отметили, что сегодня с начала движения автобусов указанных маршрутов на перекрестке ул. Ревуцкого - ул. Ахматовой - ул. Тростянецкая протест продолжается. В связи с этим движение автобусов организовано по маршруту: ст. м. «Харьковская» - ул. Ревуцкого - ул. Ахматовой - ул. Тростянецкая - ул. Ревуцкого - ст. м. «Харьковская».