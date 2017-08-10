На Житомирщине начинаются ремонты и строительство дорог за средства от перевыполнения сбора таможенных платежей

В Житомирской области начинаются ремонты и строительство дорог за средства от перевыполнения сбора таможенных платежей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на председателя Житомирской ОГА Игоря Гундича.

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По его словам, одним из первых проектов, который уже прошел тендерные процедуры, будет текущий средний ремонт автомобильной дороги Н-03 «Житомир-Черновцы», где в целом должны отремонтировать около 15 километров пути.

Сметная стоимость ремонта составляет более 65 млн грн. Подрядчик, который выиграл тендер, – ООО «Автомагистраль». «Служба автомобильных дорог имеет свою лабораторию, которая будет следить за качеством ремонтов и строек. Но мы, как те, кто дает средства, также будем держать на контроле качество и собственными силами проверять выполненные работы», – сказал Гундич.