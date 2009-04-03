Аэропорт «Борисполь» снизил объемы обслуживания пассажиров

ГП «Международный аэропорт «Борисполь» в первом квартале 2009 года снизило объемы обслуживания пассажиров на 16%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 1,09 млн. человек. Об этом УНИАН сообщили в аэропорту.

По данным аэропорта, количество обслуженных рейсов по результатам 1-го квартала снизилось на 4% - до 19 442 рейсов.

Кроме того, обработка грузов и почты "Борисполем" в 1-м квартале т.г. снизилась на 36%, по сравнению с 1-м кварталом 2008 г, - до 5 706 тонн.

Как сообщал УНИАН, ГП «Международный аэропорт «Борисполь» в 2008 году отправил 6 млн. 665 тыс. пассажиров, что на 17% больше показателя 2007 года.

По данным Минтранссвязи, за прошлый год из аэропорта «Борисполь» было осуществлено 96 тыс. 575 прилетов-вылетов (рост по сравнению с 2007 г. составляет 15%) , перевезено 36 тыс. 101 тонн грузов и почты (рост 8%).

Справка УНИАН. Государственный международный аэропорт «Борисполь» расположен в 29 км от Киева, является крупнейшим международным аэропортом в Украине. Он относится к аэропортам класса А и является многопрофильным предприятием, объединяющим работу более 30 различных служб.

Аэропорт принимает регулярные рейсы 42 иностранных и 12 украинских авиакомпаний, которые соединяют Киев с 12 городами Украины и 84 городами дальнего зарубежья.