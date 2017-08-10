Улучшим состояние вагонов и качество белья: временный глава УЗ обещает быстро навести порядок

Временно исполняющий обязанности главы ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов намерен сконцентрироваться на операционном управлении и системных реформах. Об этом Кравцов рассказал в интервью РБК-Украина.

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"Я сконцентрирую свое внимание на двух моментах. Во-первых, на операционном управлении - сейчас необходимо будет максимально эффективно справиться с сезонным пиком нагрузки. Мое назначение произошло в разгар сезонной перевозки зерна. Это самый сложный период в работе компании в течение любого календарного года", - отметил Кравцов.

Он также подчеркнул, что УЗ готовится к возрастанию нагрузки в связи с завершением курортного сезона и началом учебного года.

"Во-вторых, я хочу сконцентрироваться на системных реформах. Здесь есть несколько направлений. Первое - это реформа корпоративного управления. В последние время было много шума из-за переподчинения УЗ", - добавил Кравцов.

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Кроме того, он отметил необходимость реформы пассажирских перевозок в части сервиса.

"Нам необходимо провести быстрые изменения, причем в самых базовых вещах. Необходимо улучшить состояние вагонов, их уборку, качество постельного белья. Я буду требовать очень быстрого наведения порядка в пассажирских перевозках", - рассказал и. о. главы "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 9 августа уволил главу государственной компании «Укрзализныця» Войцеха Балчуна и первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова, назначив последнего временно исполняющим обязанности главы «Укрзализныци».

Балчун был назначен на должность главы «Укрзализныци» по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета министров 20 апреля 2016 года. Ранее он был главой правления польской железнодорожной компании PKP Cargo.

С конца 2016 года министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно обвинял Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании.