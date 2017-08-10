Преемник Балчуна рассказал, как нужно бороться с коррупцией

Временно исполняющий обязанности главы ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявил, что в ведомстве не создано системы, которая исключала бы возможность злоупотреблений. Об этом Кравцов рассказал в интервью РБК-Украина.

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«Если говорить о коррупции в УЗ, то, я считаю, сама компания изнутри должна изменить свой подход к борьбе с этим явлением. Сейчас в УЗ есть только служба безопасности, которая занимается выявлением негодяев. Но эффективной системы, которая исключала бы возможность злоупотреблений, в УЗ, к сожалению, не создано. А в корпоративном мире существуют общепринятые механизмы, к примеру, так называемый, compliance office, который отвечает за правильность построения и работы разнообразных процедур и систем в компании, что и позволяет избежать проявлений коррупции», - сказал Кравцов.

И. о. главы ведомства видит в приоритете и создание такой системы предупреждения коррупционных рисков в кратчайшие сроки. «Если, например, в процедуре закупок существует возможность злоупотреблений, то, сколько бы мы негодяев не ловили за руку, что они кому-то подыгрывают на тендерах, то все равно такие будут, поскольку есть брешь в системе. Чтобы борьба с коррупцией дала эффект в долгосрочный перспективе, эти бреши необходимо исключить», - заявил он.

По словам Кравцова, все моменты, где есть риск коррупции, должны отслеживаться независимым органом - compliance office, который будет работать внутри УЗ, но не будет иметь прямого подчинения одному лицу, даже председателю правления. «Это будет сделано для того, чтобы избежать давления на этот орган. Он будет отчитываться только перед всем правлением, Набсоветом и акционером - Кабмином. В своем отчете он будет прямо указывать, что, к примеру, в таких-то и таких-то процедурах тендеров есть бреши, которыми могут воспользоваться коррупционеры. Кроме того, это орган будет предлагать варианты изменения системы, чтобы убрать эти коррупционные риски», - рассказал он.

Также Кравцов анонсировал изменения, связанные с текущим менеджментом в компании.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 9 августа уволил главу государственной компании «Укрзализныця» Войцеха Балчуна и первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова, назначив последнего временно исполняющим обязанности главы «Укрзализныци».

Балчун был назначен на должность главы «Укрзализныци» по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета министров 20 апреля 2016 года. Ранее он был главой правления польской железнодорожной компании PKP Cargo. С конца 2016 года министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно обвинял Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании.

Генпрокурор Юрий Луценко 2 августа обратился к премьер-министру с просьбой не продлевать контракт с Балчуном. Луценко указывал, что прокуратура и другие органы расследуют около 90 уголовных производств по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением должностными лицами "Укрзализныци". По его словам, такая ситуация на железнодорожном транспорте обусловлена ​​прежде всего ненадлежащим исполнением правления компании возложенных на них обязанностей.