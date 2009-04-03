«Астелит» подаст апелляцию на решение суда по «Укртелекому»

Компания «Астелит» (ТМ life:)) подаст апелляцию на решение Киевского хозяйственного суда по иску к «Укртелекому», вынесенное в пользу «Укртелекома».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела внешних связей life:) Надежда ЛУБНИНА.

По ее словам, «Астелит» обратился в Киевский хозяйственный суд с иском о продлении договора с «Укртелекомом» на завершение звонков (о заключении дополнительного соглашения) на 2009 год на условиях 2008 года.

Дело, по информации Н.ЛУБНИНОЙ, рассматривалось в Киевском хозяйственном суде 1 апреля. Суд отказал в удовлетворении иска «Астелиту».

«Мы планируем подавать апелляцию в Киевский апелляционный хозяйственный суд», - сообщила Н.ЛУБНИНА.

Как сообщал УНИАН, «Укртелеком» в конце 2008 года пересмотрел условия завершения звонков с сети мобильной связи на фиксированную сеть «Укртелекома», предложив всем операторам мобильной связи поднять цену за такое завершение с 25 коп. за минуту до 50 коп. за минуту. Компания «Астелит» хотела подписать дополнительное соглашение о продлении договора на условиях прошлого года» в части стоимости завершения звонков с сети мобильной связи «Астелита» на фиксированную сеть «Укртелекома».

Справка УНИАН. Национальный оператор мобильной связи life:) обслуживает 11,2 миллиона абонентов (по состоянию на конец 2008 года). Сеть life:) обеспечивает покрытие территории, на которой проживает 93,8% населения страны, и предоставляет возможность роуминга в 168 странах благодаря 411 роуминг-партнерам. Оператор первым на рынке внедрил технологию EDGE и предлагает своим абонентам широкое EDGE-покрытие: около 66,1% базовых станций в сети оператора обеспечивают работу EDGE.

Компания «Укртелеком» - монополист на рынке фиксированной связи – более 10,3 млн. абонентов. Компания также оказывает услуги мобильной связи (более 220 тыс. абонентов) и широкополосного доступа в Интернет (более 550 тыс. абонентов).