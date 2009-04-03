ФГИ объявил конкурс по отбору оценщика «Днеправиа»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) объявил конкурс по отбору оценщика рыночной стоимости 94,572% госпакета акций ОАО «Днеправиа».

Об этом УНИАН сообщили в Фонде госимущества.

Согласно предоставленной информации, оценка рыночной стоимости госпакета «Днеправиа» проводится с целью его дальнейшей продажи на конкурсе с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона.

Справка УНИАН. Управление 100% пакетом акций «Днеправиа» осуществляет Фонд государственного имущества Украины. Уставный капитал зарегистрирован в размере 29 595 620 грн.

В состав ОАО "АК "Днеправиа" входит аэропорт «Днепропетровск», имеющий статус международного.

Авиакомпания располагает также парком самолетов, инженерно-авиационной базой, пассажирским аэровокзалом, грузовым (складской комплекс), гостиничным и административным комплексами.

4 ноября 2004 года в отношении «Днеправиа» было возбуждено дело о банкротстве. 11 августа 2005 г. суд постановил открыть процедуру санации. На данный момент план санации разрабатывается и пока не утвержден.