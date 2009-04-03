УМС инвестирует в развитие 400 млн. долларов

Оператор мобильной связи «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ МТС Украина) планирует в 2009 году инвестировать в развитие 400 млн. долл. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил ведущий эксперт по связям с общественностью Влад ВОЙТОВИЧ.

В частности, по его данным, оператор намерен направить значительную часть инвестиций на развитие телекоммуникационной инфраструктуры сети мобильной связи GSM. Также часть инвестиций будет направлена на сети высокоскоростного беспроводного доступа в стандарте CDMA-450 и увеличение емкости существующей сети.

Общий объем инвестиций компании УМС в 2008 году составил около 600 млн. долл.

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,02 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2008 год составила 1,662 млрд. долл.

УМС - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 91,77 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.