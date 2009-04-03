Аэропорт «Борисполь» прогнозирует падение объемов обслуживания

Генеральный директор аэропорта «Борисполь» Борис ШАХСУВАРОВ прогнозирует падение объемов обслуживания пассажиров по итогам этого года на уровне 15-16%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в аэропорту.

По словам Б. ШАХСУВАРОВА, при этом падение обслуживания рейсов авиакомпаний прогнозируется на уровне 6%.

Гендиректор аэропорта также отметил, что падение объемов пассажирских перевозок по результатам первого квартала 2009 года обусловлено двумя факторами. В частности, тем, что наибольший авиаперевозчик – «Аэросвит» - снизил пассажиропоток на 30-35%, кроме того, количество чартерных рейсов в аэропорту сократилось на 50%.

Как сообщал УНИАН, аэропорт «Борисполь» в первом квартале 2009 года снизил объемы обслуживания пассажиров на 16%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 1,09 млн. человек. Количество обслуженных рейсов по результатам 1-го квартала снизилось на 4% - до 19 442 рейсов.

Справка УНИАН. Государственный международный аэропорт «Борисполь» расположен в 29 км от Киева, является крупнейшим международным аэропортом в Украине. Он относится к аэропортам класса А и является многопрофильным предприятием, объединяющим работу более 30 различных служб.

Аэропорт принимает регулярные рейсы 42 иностранных и 12 украинских авиакомпаний, которые соединяют Киев с 12 городами Украины и 84 городами дальнего зарубежья.