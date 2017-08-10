Правительство на 9 месяцев отложило переход с аналогового на цифровое вещание

Правительство приняло решение о поэтапном отключении аналогового телевизионного вещания с конечным сроком - 30 марта 2018.

Об этом сообщается на официальной странице Кабинета министров Украины, где опубликовано соответствующее постановление № 563 от 19 июля 2017 «О внесении изменения в раздел I Плана использования радиочастотного ресурса Украины».

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В частности, в соответствующей графе цифры и слова "30 июня 2017" заменены цифрами и словами "30 марта 2018".

Как отмечается, решение принято с целью недопущения нарушения прав граждан на свободный доступ к информации.

«Принятие этого решения позволит провести развернутую информационную кампанию по подключению населения к цифровым сетям и расширить покрытие территории Украины цифровым сигналом», - поясняют в Кабмине.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2006 года Украина подписала меморандум «Женева-2006», который предусматривал полный переход к июню 2015 году от аналогового к цифровому телерадиовещанию в стране. После завершения этого периода аналоговое вещание теряет свой статус, а его применение становится возможным лишь при условии отсутствия радиопомех приема цифрового телерадиовещания в соседних странах. Однако в июне 2015 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение об отсрочке перехода на цифровое телевидение.

В апреле 2016 Кабинет министров Украины принял решение отсрочить полный переход на цифровое телевидение в Украине на один год из-за непрозрачной деятельности оператора цифровой эфирной телевизионной сети - частной компании «Зеонбуд», занимающей монопольное положение на рынке.

22 июня с.г. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), сообщила, чтосогласовала проект постановления Кабинета министров Украины о продлении сроков использования технологии аналогового эфирного телевидения до 30 июня 2018 года.