Днепр закупит 50 новых троллейбусов на средства ЕБРР

10 августа в Лондоне мэр Днепра Борис Филатов встретился с представителями Европейского банка реконструкции и развития. В центральном офисе ЕБРР городской голова провел переговоры с руководителем департамента муниципальной инфраструктуры Линой О'Грейди и старшим банкиром департамента инфраструктуры Марком Магалецким по вопросу обновления подвижного состава электротранспорта, сообщает пресс-служба городского совета.

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"Договорились о закупке не менее пятидесяти троллейбусов на средства ЕБРР, обсудили возможность приобретения новых трамваев", – прокомментировал результаты переговоров Борис Филатов.

Также речь шла о дополнительном финансировании работ на станции метро "Центральная". В рамках ее строительства хотят обустроить подземный паркинг, а транспортную развязку перенести под проспект Д. Яворницкого. В результате площадь Героев Майдана, что в центре Днепра, превратится в пешеходную зону.