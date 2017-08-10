Парковка в Киеве в выходные дни будет бесплатной

Мэр столицы Виталий Кличко принял решение сделать парковку в выходные дни бесплатной, сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации Сергей Симонов.

"Виталий Кличко принял решение, что в выходные по всему городу будет бесплатная парковка", - сказал он.

Симонов отметил, что такая практика является нормальной для большинства европейских городов.

«В Украине такая норма закреплена законодательно, но, к сожалению, пользуясь неосведомленностью населения, парковщики требовали плату за парковку даже в выходные», - сказал Симонов.

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Симонов добавил, такое решение было принято для того, чтобы не было путаницы.

«В выходные дни парковка возле рынков была платной, а в других местах – бесплатной», - сказал Симонов.

Согласно правилам парковки транспортных средств, на сегодняшний день в Киеве в День независимости Украины, День Конституции Украины, День Победы, День Киева парковка автомобилей на местах для платной парковки (за исключением платных мест для парковки у городских рынков) осуществляется бесплатно.

Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня в Киеве действует безналичная система оплаты парковки через паркомат, с помощью смс, мобильного приложения или специального талона.