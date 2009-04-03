Железные дороги увеличили нагрузку зерновых грузов

В первом квартале 2009 года железными дорогами Украины нагружено 3 млн. 340,5 тыс. тонн зерновых грузов, что составляет почти 145% к плану в этом году и 304% к фактической нагрузке за 1-й квартал 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, основными видами перевозимых зерновых грузов являются пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника.

Лидерами этого вида нагрузок стали Южная железная дорога – свыше 1820 тыс. тонн, Юго-Западная – 1062 тыс. тонн и Одесская железная дорога – 923 тыс. тонн.

Справка УНИАН. На протяжении 2008 года железные дороги Украины нагрузили 14 млн. 835 тыс. тонн зерновых грузов, что составляет 141,4% к годовому плану и 236,5% по результатам 2007 года. В том числе отправлением на порты Украины было нагружено свыше 11 млн. тонн.