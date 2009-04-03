Железнодорожники оптимизируют тарифы

Снижение тарифов на контейнерные и контрейлерные перевозки, доставку минеральных удобрений, легковых автомобилей и других грузов на расстояние до 300 километров – один из главных факторов, которые будут влиять на эффективность работы железных дорог в нынешних экономических условиях.

Такое мнение высказали участники международной конференции «Перспективные технологии железнодорожных перевозок», которая 1-3 апреля прошла в Яремче (Прикарпатье), сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, специалисты убеждены, что актуальными являются те проекты и реформы, которые выведут железнодорожников на конкурирующие позиции с автоперевозчиками, а это близкое и среднее (до 300 км) сообщение.

Как отмечают в ведомстве, активное участие в конференции приняли и украинские научные работники, которые представили свои разработки в отрасли железнодорожных перевозок. В частности, на форуме были представлены исследование в сфере комбинированных перевозок со сравнительным анализом экономической целесообразности автомобильных и интермодальных перевозок и исследование по использованию альтернативных видов транспорта – бимодальных тележек и т.п.

Справка УНИАН. Международная конференция железнодорожников прошла 1-3 апреля в Яремче (Прикарпатье). В мероприятии приняли участие делегации из Украины, Польши, Литвы, Казахстана. В повестке дня – темы о путях повышения конкурентоспособности грузовых перевозок и перспективах развития пассажирских, а также о возможностях использования бимодальных перевозок на украинских железных дорогах.