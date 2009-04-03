Винский доволен отменой платы за въезд в Киев

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ удовлетворен аннулированием решения Киевского городского совета о введении платы за въезд на территорию Киева для незарегистрированных в столице (транзитных) автомобилей. Об этом сообщает УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи.

«Отмену Киевсоветом своего решения о взимании платы за транзитный въезд автомобилей в столицу можно только приветствовать. С точки зрения гарантирования прав человека такой подход был абсолютно абсурдным, и прокуратура подтвердила его незаконность», - отметил И.ВИНСКИЙ.

Как сообщалось, министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ выступал категорически против этого шага городской власти.

Справка УНИАН. В соответствии с решением Киевского городского совета от 22 января 2009 г. «Об утверждении комплекса мероприятий, направленных на совершенствование организации дорожного движения и улучшения экологического состояния в Киеве» предусматривалось взимание платы за транзитный въезд автомобилей в столицу. Для этого в течение 2-3- лет планировалось построить на всех въездах в город соответствующие пропускные пункты.

2 апреля Киевский городской совет удовлетворил протест заместителя прокурора Киева от 24 февраля 2009 года на решение горсовета о взимании платы за транзитный въезд автомобилей в столицу - депутаты отменили свое решение о платном въезде в город.