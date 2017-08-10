Профильное управление Житомирской ОГА мониторит выполнение графиков пригородными маршрутками

Транспортные средства пригорода Житомира находятся под наблюдением управления промышленности, развития инфраструктуры и туризма облгосадминистрации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА. Как отмечается в сообщении, об этом сообщил начальник управления Роман Крысюк.

«Мы имеем возможность с помощью установленных в маршрутках GPS-трекеров постоянно мониторить, как ездят пригородные маршрутки, придерживаются ли графиков и маршрутов. Если замечаем нарушения, сразу связываемся с перевозчиками», – отметил Крысюк.

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Также он добавил, что позавчера, во вторник, собрал всех перевозчиков пригородных маршрутов и проговорил с ними о существующих нарушениях. В общем пока все работают по графикам, однако появляются определенные перебои в работе GPS-трекеров.

«Мы предупредили перевозчиков, чтобы устранили все проблемы. Уже на 102 маршруте доездились, что по поручению председателя ОГА Игоря Гундича разрываем с перевозчиком договор. Надеемся, что с другими такого не будет», – подчеркнул начальник управления.