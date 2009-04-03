Jaguar и Land Rover получат 800 млн. фунтов стерлингов

Об этом сообщает газета The Daily Mail со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией. Из общей суммы 300 миллионов под гарантии правительства Великобритании предоставит Европейский инвестиционный банк (EIB), а оставшуюся часть – государство. Средства от EIB должны быть направлены на разработку технологий, позволяющих улучшить топливную экономичность машин и снизить уровень выбросов CO2. Большую часть кредита планируется использовать для спасения Jaguar и Land Rover от кризиса.

Правительство Великобритании ранее уже предоставило компании Land Rover дополнительные 27 миллионов фунтов стерлингов, которые должны быть направлены на разработку нового кроссовера с гаммой экологически чистых двигателей. При этом, по информации The Daily Mail, владелец Jaguar и Land Rover Ратан Тата заявил, что маркам требуется не менее 500 миллионов фунтов стерлингов на завершение всех наиболее важных проектов по созданию новых машин, а для спасения от кризиса компаниям нужно в два раза больше.

Отметим, что помимо Jaguar и Land Rover правительство Великобритании также гарантировало компании Nissan займ в размере 400 миллионов фунтов стерлингов, который автопроизводитель вложит в британский завод в Сандерленде и разработку нового семейства электромобилей. Другой кредит на 200 миллионов фунтов стерлингов будет предоставлен испанскому отделению "Ниссана". Кроме того, марка Vauxhall - дочерняя компания GM, продающая в Великобритании автомобили Opel – получит 500 миллионов фунтов стерлингов.

В общей сложность Великобритания намерена выделить для помощи своему автопрому около 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, из которых 1,3 миллиарда под гарантии правительства страны предоставит Европейский инвестиционный банк. Деньги, выделяемые банком, будут направлены автопроизводителями исключительно на разработку новых "зеленых" технологий.

Аuto-Сonsulting