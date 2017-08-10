Ford может быть еще одним фигурантом "выхлопного скандала"

Немецкие ведомства подозревают автопроизводителя Ford в применении незаконных систем, скрывают реальные показатели выбросов в атмосферу во время теста авто. Об этом в своем материале сообщает немецкое издание Wirtschaftswoche в четверг, 10 августа. Федеральное министерство транспорта обратилось к Федеральному ведомству автомобильного надзора (KBA) для проведения проверок модели Ford Mondeo на предмет фальсификации показателей выхлопов в режиме проверки, как сообщает DW.

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Глава немецкого подразделения Ford Гуннар Херрманн (Gunnar Herrmann) заявил в комментарии Wirtschaftswoche, что его компания "не мошенничала, не обманывала".

Как сообщалось, в 2015 году разгорелся так называемый "выхлопной скандал" вокруг сокрытия программным обеспечением в машинах автогиганта Volkswagen реальных показателей выхлопов. Volkswagen был вынужден отозвать сотни тысяч автомобилей для их переоборудования. Впоследствии выяснилось, что манипулятивное ПО в своих авто использовала и ряд других, прежде всего немецких, автопроизводителей.