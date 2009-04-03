Low-cost терминал в «Борисполе» планируют построить до конца года

Low-cost терминал в аэропорту «Борисполь» рассчитывают построить к концу года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам сегодня генеральный директор ГП «Международный аэропорт «Борисполь» Борис ШАХСУВАРОВ.

«Завершается экспертиза по терминалу для низкобюджетных компаний, через неделю-полторы эта работа завершится», - сказал он. По словам Б. ШАХСУВАРОВА, после этого начнутся работы по строительству терминала, которые планируется завершить до конца этого года, в декабре. «Максимум, в январе 2010 года», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2008 г. победителем тендера по строительству low-cost терминала в аэропорту «Борисполь» признана украинская компания ООО "Микол". Компания представила свой проект по проектированию и строительству терминала стоимостью около 238 млн. грн., сроки выполнения работ – около 3 месяцев (включая проектирование и строительство).

Напомним, по словам гендиректора Международного аэропорта «Борисполь» Б. ШАХСУВАРОВА, запланированный терминал будет предназначаться для авиакомпаний, которые осуществляют низкобюджетные (low-cost) и чартерные рейсы. Таким образом, появится возможность отделить пассажиров регулярных рейсов от пассажиропотока чартерных и бюджетных рейсов. Операционная площадь запланированного терминала - около 18 000 кв. м, он будет двухъярусным.