ЮЖД активно модернизирует пути

Железнодорожники Южной железной дороги (ЮЖД) активно готовят железнодорожные пути к летним пассажирским перевозкам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД, запланировано модернизировать 16 км путей на участке Потоки - Блок-пост 252-й км и 13,3 км пути на участке

Покотиловка-Мерефа. Капитальный ремонт ведется на 24 км участка Басы-Пушкарное.

На станции Купянск-Узловой, где проходят строительные работы помещения вокзала, капитально отремонтируют 3 км пути и заменят 7 стрелочных переводов.

На участке электрификации Полтава-Бурты отремонтируют 2 колеи Кременчуг- Парк Череднички и 4 колеи Кременчуг-Сортировочный Парк, а также заменят 9 стрелочных переводов.