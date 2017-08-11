На украинских АЗС подорожал автогаз

С 9 по 10 августа розничные цены на сжиженный газ выросли на 10-49 копеек/литр, сообщает Новое время.

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Так, на АЗС Socar и KLO в Киеве стоимость сжиженного газа выросла на 10-20 копеек/литр - до 11,79 гривни/литр. В свою очередь, SunOil повысил стоимость LPG на 40 копеек/литр, а Mango - на 49 копеек/литр.

Кроме того, в сети UPG цена автогаза увеличилось на 30 копеек/литр - до 10,90 гривни/литр. Отметим, что подорожание наблюдалось на заправках многих региональных сетей.

Таким образом, по состоянию на 10 августа 2017 года средняя стоимость сжиженного газа в рознице выросла до 11,15 гривни/литр.

Розничные цены на сжиженный газ на 10.08.2017, гривни/литр