Омелян о коррупции в "Укрзализныце": ежегодно крадется до 15 миллиардов

Из "Укрзализныци" воруют от 10 до 15 миллиардов гривень каждый год, даже в нынешнем состоянии, сообщает Украинская правда со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

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Отмечается, что министр сравнил "Укрзализныцю" за время руководства ею Георгия Кирпы и современным состоянием.

"Мы говорим про разные модели управления. Во времена Кирпы была жесткая вертикаль, от самой политической горы до последнего проводника или железнодорожника. В этом случае, к сожалению, мы можем о таком только мечтать. С другой стороны, из моего общения с железнодорожниками, которые всю жизнь работают на УЗ, железная дорога в таком состоянии еще не была никогда. Это в плохом состоянии, имеется в виду", – отметил Омелян.

Он также подчеркнул, что неоднократно поднимал вопрос относительно влияния на деятельность "Укрзализныци".

"У нас есть безусловный влияние как депутатов, так и "бизнес-партнеров" условных, так называемых железной дороги, а также криминалитета, которые непосредственно влияют как на закупки, так и на перевозки и поставки", - сказал Омелян.

"В случае "Укрзализныци" у нас всегда есть серьезный вызов, и я благодарен премьер-министру, что было принято наконец правильное решение относительно увольнения руководителя этой компании и о безотлагательном проведении конкурса относительно нового руководителя", - отметил министр.

Он подчеркнул, что потенциал "Укрзализныци" огромный, который можно применить, когда будет разрублен "гордиев узел" с ее реформированием.

"По моим подсчетам, из этой компании крадется от 10-ти до 15-ти миллиардов гривен ежегодно, даже в этом состоянии. Эти деньги должны быть направлены не в карманы отдельных людей, а на модернизацию, на обновление компании", – отметил Омелян.

Как сообщалось, 9 августа правительство выбрало вместо Балчуна, который подал в отставку, временно исполняющим обязанности председателя правления УЗ первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова.