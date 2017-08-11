Ограничение движения на Набережно-Рыбальской в Киеве откладывается

Ограничение движения транспорта на Набережно-Рыбальской дороге в Киеве, что планировалось с 1 августа, откладывается на неопределенный период.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

«Движение по улице не ограничено, потому что заказчик выполнения работ не предоставил Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА разработанную схему организации дорожного движения и не утвердил ее в установленном порядке», - пояснил Поворозник.

В пресс-службе КГГА о дальнейшей ситуации с ограничением движения на указанной улице обещают сообщать дополнительно.

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Как сообщал УНИАН, 31 июля КГГА проинформировала об ограничении движения транспорта на Набережно-Рыбальской дороге с 1 августа по 31 октября. Перекрытие движения связано с выполнением строительных работ на этой улице, которые должно было выполнять одно из ООО.

В частности, предполагалось, что движение ограничат на Набережно-Рыбальской дороге с 1 августа по 16 сентября в направлении Московского моста, с 16 сентября по 31 октября - в направлении Контрактовой площади.

В случае необходимости предполагалось внесении изменений в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит по указанной улице.