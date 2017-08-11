"Укрзализныцю" ожидает волна увольнений - Омелян

Увольнения на "Укрзалізниці" должны касаться минимум второго уровня, то есть, освобождению будут подлежать заместители и руководители структурных подразделений, сообщает Украинская правда со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

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"Это не только мое требование, это заявил премьер-министр еще месяц назад, и я думаю, что это будет выполнено на следующей неделе. Потому что проблема не в Бальчуне. Он был красивым фронтменом", – заявил министр.

Омелян считает, что кадровые "чистки" должны касаться минимум второго уровня, то есть, освобождению будут подлежать заместители и руководители структурных подразделений.

Министр также отметил, что коррупция на предприятии только увеличилась. Он считает, что "Укрзализныця" должна быть возвращена в Министерство инфраструктуры.

"Потому что Министерство экономики не имеет ни компетенции, ни соответствующих подразделений, ни видение, как развивать компанию. Следующий этап – это создание независимых наблюдательных советов, которые, собственно, и имеют все права на владение компанией, и тогда уже совершенно неважно, Министерство экономического развития, а Министерство инфраструктуры занимается железной дорогой", – считает он.

Как сообщалось, 9 августа правительство выбрало вместо Балчуна, который подал в отставку, временно исполняющим обязанности председателя правления УЗ первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова.