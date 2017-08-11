Обязательная регистрация мобильных абонентов: украинские операторы прокомментировали идею

Украинские операторы мобильной связи в целом не против введения обязательной регистрации абонентов. Это следует из комментариев их представителей, передает "Апостроф. Экономика".

По словам президента компании "Киевстар" Петра Чернышова, внедрение такой инициативы позволит мобильным операторам зарабатывать больше денег.

"Если мы о каждом абоненте будем иметь больше информации – мужчина это или женщина, сколько абоненту лет – это позволит нам делать абонентам адресные предложения", – сказал глава "Киевстара".

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При этом он подверг сомнению своевременность такого шага, а также выразил обеспокоенность сжатыми сроками, отведенными на регистрацию абонентов.

В компании Vodafone Ukraine также в целом поддержали регистрацию абонентов при условии соблюдения интересов своих клиентов. При этом в компании обратили внимание на размер своей абонентской базы, подчеркнув, что только для создания системы электронной регистрации необходим год с момента утверждения таких изменений. На полную регистрацию всех абонентов, по словам представителя компании, необходим вдвое больший срок.

"Реалистичный срок полной регистрации всех абонентов с учетом размера базы – два года с момента вступления в силу этих изменений", – отметили в компании.

В Lifecell обратили внимание на то, что практика большинства стран свидетельствует о положительном влиянии регистрации абонентов на мобильной коммерции. Это также должно упростить процесс смены оператора мобильной связи потребителями в процессе переноса абонентского номера (MNP).

В компании также отметили, что прописанная в договоре процедура является достаточно сложной, что приведет к длительным срокам внедрения инициативы и росту расходов для операторов.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины разработала законопроект об обязательной регистрации абонентов мобильной связи. Согласно документу, ведомство собирается обязать телеком-компании собирать персональные данные всех без исключения пользователей.

Помимо этого, Госспецсвязи предлагает возродить практику ведения базы уникальных идентификаторов IMEI-кодов.

Как пишет в пояснительной записке к законопроекту Госспецсвязи, отсутствие системы регистрации абонентов и уникальных кодов мобильных устройств усложняет проведение мероприятий по нацбезопасности "в условиях кибернетических угроз".