В Кабмине рассказали, сколько лет в Украине будут внедрять 4G-связь

Работы по расширению стандарта связи четвертого поколения 4G на территории Украины будут проводиться в течение двух лет после проведения тендеров по продаже частот, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

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«Кабмин принял решение, которое позволит подготовить проведение конкурсов по выдаче лицензий на пользование радиочастотами для 4G. Дальше - тендер для операторов связи, после которого примерно 2 года будут поэтапно проходить работы по распространению 4G», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 9 августа утвердил условия проведения в IV квартале 2017 года - I квартале 2018 года тендера на продажу частот в диапазоне 1800 МГц с приоритетным правом выкупа для действующих операторов и стартовой стоимостью лотов 3,975 млрд грн.

По словам главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Александра Животовского, тендер на продажу частот в диапазоне 2600 МГц будет объявлен до конца этого года, но непосредственно состоится в первом квартале 2018 года. Начальная стоимость диапазона частот для внедрения 4G оценивается правительством в 6,3 млрд грн.