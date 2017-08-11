В Киеве с 12 августа возобновляется движение трамваев в Пуща-Водице

12 августа от начала движения будет восстановлено движение трамваев маршрутов № 12, № 17 до Пуща-Водицы.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Движение будет возобновлено в связи с завершением ремонта трамвайных путей на Лесной трассе в поселке Пуща-Водица.

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Также напоминается, что до 3 сентября 2017 года в выходные и праздничные дни внесены изменения в маршрут трамваев № 17, который будет курсировать так: ул. Иорданская – ул. Маршала Малиновского – ул. Добрининська – ул. Автозаводская – ул. С. Скляренко (разворот на трамвайном разворотном кольце) – ул. С. Скляренко – ул. Автозаводская – ул. Полярная – площадь Т. Шевченко – ул. Пуща-Водицка – Лесная трасса – ул. Ф. Максименко – парк «Пуща-Водица», 5-я линия с разворотом на трамвайном разворотном кольце в районе 5-ой линии.