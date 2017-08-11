Гройсман: ремонт придет и на такие "адски разрушенные" дороги, как Николаев - Кропивницкий

Правительство Украины осенью внесет дорогу Николаев - Кропивницкий в план капитального ремонта на ближайшие годы, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

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«Кстати, ремонт придет и на такие «адски разрушенные» дороги, как Николаев - Кропивницкий. Осенью, когда мы будем говорить о плане капитального ремонта на ближайшие годы, об этой дороге мы тоже не забудем», - сообщил премьер.

По словам премьера, граждане сообщают о плохом состоянии большинства украинских дорог, однако правительство решает эту проблему и в среднесрочной перспективе сможет исправить ситуацию.

«Понимаю, что ездить изо дня в день по разбитой дороге - удовольствия мало. Но до нынешнего состояния дорог Украину довели не за год или за три. И через год-два-три не исправить то, что разрушалось годами. Наше правительство взялось решать эту проблему. И хотя, к сожалению, фактом остается то, что неотремонтированных дорог у нас гораздо больше, чем отремонтированных, сегодня мы по крайней мере уже начинаем делить дороги на те, которые давно не ремонтировали и наконец отремонтировали, и те, которые давно не ремонтировали и все еще не отремонтировали», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ранее в правительстве рассчитывали, что Украина в 2017 году увеличит финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом - до 30 млрд грн. При этом 15 млрд грн должны были быть обеспечены за счет бюджета, а еще 15 млрд грн - от репрофайлинга ОВГЗ в портфеле НБУ. Однако 9 августа Гройсман сообщил, что Минфину и Нацбанку не удалось договориться о репрофайлинге, в связи с чем дополнительные 15 млрд грн на ремонт дорог будут направлены от перевыполнения планов таможенных сборов.

По словам, министра инфраструктуры Владимира Омеляна, дорожная отрасль Украины в 2016 году была профинансирована на 10 млрд грн из заявленных правительством около 20 млрд грн.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.