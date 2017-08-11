В аэропорту Анталии застряли 170 украинцев: перевозчик обещает отправить их домой сегодня

20:38, 11 августа 2017
Транспорт/Связь
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По заверениям перевозчика, 110 из них были размещены в гостиницах, а 61 человек находится в аэропорту, поскольку из-за загруженности гостиниц в курортный сезон не всем хватило места. 

Иллюстрация REUTERS

В турецкой Анталии из-за поломки самолета произошла задержка авиарейса в Киев, перевозчик заверяет МИД, что держит ситуацию на контроле. Как сообщил в комментарии УНИАН директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, представители авиакомпании обещают починить воздушное судно и еще сегодня отправить граждан Украины домой.

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Погорельцев рассказал, что у самолета авиакомпании Bravo Airways в аэропорту Анталии возникла нештатная ситуация: служебным автотранспортом аэропорта было повреждено крыло воздушного судна, когда оно стояло в аэропорту. В связи с этим авиакомпания была вынуждена отменить рейс в Киев. На этот рейс зарегистрировался 171 пассажир.

По заверениям перевозчика, которые получили дипломаты, 110 из них были размещены в гостиницах, а 61 человек находится в аэропорту, поскольку из-за загруженности гостиниц в курортный сезон не всем хватило места. В гостиницы в первую очередь поселили пассажиров с детьми и граждан пожилого возраста, а тем, кто остался в аэропорту, каждые три часа предоставляется питание.

"По нашей информации, люди не брошены на произвол судьбы. Мы сразу установили контакт с перевозчиком, у него есть понимание, что ситуацию нужно решать максимально быстро", - сказал он.

Также Погорельцев добавил, что авиакомпания приняла решение отремонтировать самолет в аэропорту. Для этого инженер из Киева прибыл в Анталию, он привез необходимые запасные части. Примерно через 40 минут инженер будет знать, за сколько времени можно будет починить самолет. Также перевозчик обещает, что через три часа самолет сможет вылететь.

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