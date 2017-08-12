До конца сентября на украинских дорогах установят 26 габаритно-весовых комплексов - Гройсман

До конца сентября на украинских дорогах установят 26 габаритно-весовых комплексов, а до конца года их количество увеличится до 78.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Задача закупить весовые комплексы была поставлена перед Министерством инфраструктуры Украины еще в прошлом году. Однако проведенный тендер пришлось отменить и объявить снова. Теперь победитель, наконец, определен, и 26 габаритно-весовых комплексов должны появиться на дорогах Украины уже до конца сентября. А к концу года их должно быть приобретено 78 ", - написал премьер.

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Премьер надеется, что надлежащий весовой контроль будет способствовать тому, что новая культура отношения к украинским дорогам будет формироваться не только у тех, кто их строит и ремонтирует, но и у тех, кто ими пользуется, - у предпринимателей, владельцев фур и водителей.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 Государственная служба Украины по безопасности на транспорте объявила тендер в системе Prozorro на закупку 78 габаритно-весовых комплексов за счет средств ЕС в объеме 117 млн грн. Однако уже 10 марта министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил о том, что этот тендер перезапущен в связи с низким качеством заявок, которые подали только две компании.

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Сейчас проезд грузовиков весом более 40 тонн по автомобильным дорогам общего пользования запрещен, а по дорогам местного значения допустимая отметка составляет 24 тонны.

По оценкам Министерства инфраструктуры, более 30% грузового транспорта передвигается по украинским дорогам с превышением допустимых весовых норм.