"Укрзализныця" предупреждает пассажиров о возможных задержках поездов из-за жары

Публичное акционерное общество «Украинская железная дорога», ввиду аномальной жары предупреждает граждан о дискомфорте во время путешествия из-за необорудования большинства вагонов кондиционерами, а также о возможных задержках пассажирских поездов.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики и связей с общественностью «Укрзализныци».

В компании сообщили, что большинство пассажирских вагонов не оборудованы системой кондиционирования воздуха, поэтому ввиду аномальной жары возможен дискомфорт во время путешествия.

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«Этим летом пассажиров обслуживают 3100 пассажирских вагона, из которых системой кондиционирования воздуха оборудованы только 38% - это 1168 вагонов. Почти во всех плацкартных вагонах системы кондиционирования воздуха не предусмотрены конструкционно. Железнодорожники понимают, что путешествие в плацкарте, не оборудованном кондиционером, менее комфортно, но оно имеет и соответствующую стоимость», - подчеркивается в сообщении.

Также в «Укрзализныце» предупредили о возможных задержках пассажирских поездов в связи с применением ограничения скорости из-за перегрева колеи. Так, с начала августа было применено около 350 таких ограничений.