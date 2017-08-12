"Укрзализныця" предупреждает пассажиров о возможных задержках поездов из-за жары
В компании проинформировали, что большинство пассажирских вагонов не оборудованы системой кондиционирования воздуха, поэтому, несмотря на аномальную жару, возможен дискомфорт во время путешествия.
Публичное акционерное общество «Украинская железная дорога», ввиду аномальной жары предупреждает граждан о дискомфорте во время путешествия из-за необорудования большинства вагонов кондиционерами, а также о возможных задержках пассажирских поездов.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики и связей с общественностью «Укрзализныци».
В компании сообщили, что большинство пассажирских вагонов не оборудованы системой кондиционирования воздуха, поэтому ввиду аномальной жары возможен дискомфорт во время путешествия.
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«Этим летом пассажиров обслуживают 3100 пассажирских вагона, из которых системой кондиционирования воздуха оборудованы только 38% - это 1168 вагонов. Почти во всех плацкартных вагонах системы кондиционирования воздуха не предусмотрены конструкционно. Железнодорожники понимают, что путешествие в плацкарте, не оборудованном кондиционером, менее комфортно, но оно имеет и соответствующую стоимость», - подчеркивается в сообщении.
Также в «Укрзализныце» предупредили о возможных задержках пассажирских поездов в связи с применением ограничения скорости из-за перегрева колеи. Так, с начала августа было применено около 350 таких ограничений.