Из-за нехватки 4 вагонов пассажиры скоростного поезда "Одесса-Киев" ехали стоя (фото)

Пассажиры поезда "Интерсити" сообщением Одесса-Киев вынуждены были ехать стоя из-за нехватки вагонов

Об этом пассажиры поезда и их близкие пишут в соцсетях, передает Еспресо.

"Сегодня моему мужу нужно было выезжать из Винницы раньше чем нам (по рабочим вопросам); он взял билет на скоростной поезд. Оказалось, что к поезду не прицепили 4 (четыре) вагона! И теперь Андрей и много других людей, включая детей, едут стоя (с вещами, как положено). Может, кто-то объяснит "суть этой сказки", желательно с юридической точки зрения, ибо моя фантазия рисует картины в сторону судебного иска", - возмущается, в частности, Мария Фабричова на своей странице в Facebook.

Пассажир по имени Андрей, ехавший в поезде, разместил в сети фотографию из вагона, уточнив номер поезда, время и место посадки:

"764Ш, Одесса-Дарница, 13/08, 10:30 от станции Винница".

Еще одна пассажирка, жительница Кропивницкого Валентина, сообщила местному порталу Gre4ka, что часть пассажиров, которые в 5:30 утра должны были выезжать с Одессы в Киев поездом "Интерсити" обнаружили, что их вагонов нет.

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"Поезд прибыл на 4 вагона короче. У меня билет за 615 гривен в вагон люкс, №7, а вагонов вообще пять. Люди с детьми с моря возвращаются. Все, что им предлагают кондукторы, - кусочки картонки, чтобы не сидеть на голом полу", - рассказала она.

Издание отмечает, что сотрудники сообщили пассажирам о причинах возникшей ситуации: два дня назад произошла поломка, поэтому количество вагонов уменьшили.

"Поезд "Интерсити" 764. Вместо 9 вагонов подали 5, людям предлагают садиться на свободные места, но их на всех не хватает. Многие стоят в проходах. Люди сидят по очереди, уступают место женщинам и пожилым людям. Wi-Fi тоже нет", - рассказал еще один пассажир этого поезда "Обозревателю".

По его словам, немало возмущенных собираются подавать иски и требовать компенсацию.

"Поезд очень дорогой. Для сравнения: билет Винница-Киев в обычном плацкарте - 40-60 грн, здесь - 225", - отметил он.

"В воскресенье 13 августа по маршруту Одесса - Дарница вместо поезда "Тарпан" №764 производства Крюковского вагоностроительного завода в девятивагонной комплектации (607 мест) из-за его технической неисправности в рейс отправился поезд этого же производителя на 408 мест. Этот поезд на локомотивной тяге в пятивагонной комплектации. Всем пассажирам, которые отказались от поездки, были возвращены средства. Тем пассажирам, которые едут в поезде, но без места, будет компенсировано разницу стоимости проезда за необеспечение комфортных условий путешествия. ПАО "Укрзализныця" и филиал УЗШК просят прощения у пассажиров за неудобства и непредвиденные обстоятельства", - говорится в сообщении "Укрзализныци".